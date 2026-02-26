Robos y vandalismo: Crece la preocupación entre los vecinos de La Quinta

Vecinos que habitan en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz expresaron su preocupación por los robos ocurridos a plena luz del día y hechos de vandalismo que sufren en su hogares. Días atrás, mantuvieron una reunión con autoridades de la Departamental Punilla para plantear su preocupación por la presencia de «personas sospechosas» que llegarían desde otras localidades y que estarían detrás de los hechos delictivos.

En ese sentido, reiteraron que los robos y hurtos van en aumento y solicitaron que se refuerce la presencia policiales en el corredor.

«Parece que estamos en zona roja, los delincuentes roban a toda hora del día. Hemos juntado firmas para pedir más seguridad, acá al fondo de nuestro barrio se juntan a vender drogas y vienen ´choritos de todos lados. Muchas veces llamamos, pero no hay caso. La gente del barrio tiene mucho miedo, hay vecinos a quienes se cansaron de robarles»; contó una vecina de la zona.

«Nos pidieron que vayamos a hacer la denuncia, pero necesitamos que haya más patrullaje»; añadió.