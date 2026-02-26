Se negó a cambiarles dinero y le dispararon a quemarropa, está grave

Un comerciante se encuentra en grave estado luego de haber sido baleado en un brutal hecho ocurrido en Comodoro Rivadavia (Chubut). Según pudo conocerse, el hombre tiene 40 años y se encuentra internado en estado crítico luego de haberse negado a cambiar efectivo por una transferencia y recibir un disparo en la nuca.

Los agresores le habían pedido que hiciera la operación y lo atacaron porque se negó.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de Cerro San Bernardo y Mariano Rodríguez al 1700, donde la víctima se encontraba trabajando junto a su pareja El hombre cayó gravemente herido mientras el atacante escapaba junto a su cómplice, que lo esperaba afuera.

El comerciante fue trasladado al Hospital Regional de Chubut, donde permanece internado en coma farmacológico.