Sorpresa en barrios de Córdoba por un monito tití y un oso melero sueltos

Un monito tití en la ciudad de Córdoba y un oso melero en Villa de Pocho generaron sorpresa entre vecinos tras aparecer sueltos en patios de viviendas. Ambos episodios ocurrieron con pocas horas de diferencia y obligaron a la intervención de personal policial y ambiental.

En barrio Villa Siburu, en la zona norte de la capital, vecinos advirtieron la presencia de un pequeño primate que deambulaba por la vía pública y terminó ingresando a una casa. El animal, conocido como tití “orejas de pincel” por los mechones blancos a los costados de su cabeza, se encontraba fuera de su hábitat natural.

Personal policial acudió al lugar y logró asegurar al ejemplar sin que presentara lesiones. Posteriormente fue trasladado al Parque de la Biodiversidad de Córdoba, donde quedó bajo observación y control veterinario para evaluar su estado general.

Horas más tarde, en Villa de Pocho, otro llamado alertó sobre la presencia de un oso melero en el patio de una vivienda. El animal se encontraba asustado por la cercanía de perros y permanecía resguardado en el sector.

Efectivos policiales intervinieron junto a Policía Ambiental y consiguieron contener al ejemplar sin que sufriera daños. Tras ser evaluado y comprobar que estaba en buen estado de salud, el oso melero fue liberado en un área acorde a su entorno natural.

Ambos casos volvieron a poner en escena la presencia ocasional de fauna silvestre en sectores urbanos y la necesidad de dar aviso inmediato a las autoridades ante este tipo de situaciones.

