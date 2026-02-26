Sorpresa: Hallaron una plantación de marihuana y detuvieron a un joven

Una plantación de marihuana fue descubierta por personal de la Patrulla Rural en la zona de Ciudad de mi Esperanza. Se detuvo a un joven de 27 años y se logró el secuestro de casi cincuenta ejemplares que tenían alrededor de tres metros de altura.

El procedimiento se concretó el miércoles pasado en horas de la tarde, tras una denuncia que hicieron los vecinos del sector.

En uno de los campos ubicados sobre el corredor, se descubrieron las plantas y se dio intervención a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. Inmediatamente, se ordenó la detención del sujeto que fue puesto a disposición de la justicia.