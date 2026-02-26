Tragedia familiar en Caseros: encuentran muertos a un matrimonio y a su hijo

Hallaron sin vida a un hombre, a su pareja y al hijo de ambos en una vivienda de la ciudad de Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, y la Justicia investiga si se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 realizado por una mujer que manifestó su preocupación porque no lograba comunicarse desde hacía varias horas con su hermano, quien residía en el domicilio. Cuando el personal policial arribó al lugar, dialogó con ella y, con su autorización, ingresó a la propiedad, según indicaron fuentes de la fuerza.

Dentro de la casa, los efectivos encontraron el cuerpo del hombre en uno de los ambientes. En el dormitorio matrimonial, en tanto, hallaron fallecida a su pareja y, junto a ella, al hijo de ambos, de 13 años. Las primeras observaciones señalaron que los tres presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con voceros del procedimiento, la vivienda no presentaba signos de violencia ni indicios de ingreso forzado, un dato que refuerza la hipótesis de que el hecho se habría producido en el ámbito familiar.

La mujer que alertó a las autoridades indicó que su hermano atravesaba problemas psiquiátricos y que se encontraba sin empleo desde hacía aproximadamente un año. También señaló que no existían antecedentes de violencia familiar previos.

La escena fue preservada para el trabajo de los peritos forenses, mientras la investigación judicial avanza para determinar con precisión la mecánica del episodio. Los resultados de las pericias y de las autopsias serán determinantes para confirmar la principal línea investigativa y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.