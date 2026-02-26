Una mujer está grave tras incrustar su auto contra una planta industrial

Un grave accidente se registró ayer a la tarde en el camino a Capilla de los Remedios de la ciudad de Córdoba, luego que una mujer perdiera el control del auto que conducía y se incrustara contra la planta industrial de una empresa. La ocupante del rodado sufrió graves heridas, se encuentra en estado crítico y quedó internada en el Hospital de Urgencias.

Según pudo conocerse, iba a bordo de un Peugeot 206 que se subió a la vereda y atravesó el alambrado de la planta de La Lácteo.

Se presume que la conductora, de 30 años, podría haber sufrido una descompensación.

Vecinos que transitaban por la zona se mostraron conmocionados por el hecho y contaron que pudo haber sido una tragedia. Varias personas caminaban por las inmediaciones del predio cuando se produjo el accidente y vieron cómo impactaba contra el tejido.