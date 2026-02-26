Una mujer resultó herida tras chocar en Camino Capilla de los Remedios

Una automovilista de 30 años sufrió politraumatismos este jueves por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial en Camino Capilla de los Remedios, a la altura del kilómetro 5 ½, en barrio Almirante Brown, en la zona este de la ciudad de Córdoba.

Según se informó, la mujer circulaba en un Peugeot 206 cuando, por causas que se intentan determinar, perdió el control del vehículo y chocó primero contra el tejido perimetral del predio de una empresa láctea del sector y luego contra una ménsula del área de estacionamiento.

Un servicio de emergencias la asistió en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital de Urgencias con diagnóstico de politraumatismos. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.