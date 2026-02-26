Villa de María: joven detenida por agredir dos veces a su pareja

Una joven de 23 años fue detenida en Villa de María del Río Seco luego de ser señalada por volver a agredir a su pareja, días después de haber estado privada de la libertad por un episodio similar.

Según informó la Policía, el primer hecho ocurrió en los primeros días de este mes, cuando la mujer fue detenida por atacar al hombre. Tras recuperar la libertad, la situación se repitió y el caso derivó en un allanamiento en el que fue nuevamente reducida y trasladada a sede policial.

La causa está caratulada como lesiones leves calificadas y desobediencia a una orden judicial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular que quedó incorporado a la investigación.

La mujer permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.