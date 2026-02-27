Brutal ataque en Córdoba: discutió con su hermano y le clavó una tijera en el cuello

Una violenta pelea entre hermanos dejó a un hombre apuñalado en el cuello y otro detenido. El brutal ataque se produjo este viernes en horas de la madrugada en un departamento ubicado en Boulevard San Juan y Arturo M. Bas y trascendió que el herido fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Urgencias.

Se investiga cómo se produjo el violento episodio en pleno centro de Córdoba.

Según pudo conocerse, los hermanos estaban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del inmueble donde habían habitada su madre (que estaba durmiendo) y un tercer joven que había salido. En un determinado momento, comenzaron a discutir. Fue entonces que uno de ellos, de 33 años, agarró una tijera y se la clavó al otro en el cuello.

Tras la agresión, el atacante salió a la vereda en calzoncillos y comenzó a gritar por ayuda. Posteriormente, llegó la Policía y el servicio de emergencias, se dispuso el traslado del herido y la detención del atacante.