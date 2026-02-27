Caballos sueltos cruzaron de golpe y pusieron en riesgo a una familia

Un conductor que circulaba por la ruta que conecta Potrero de Garay con Villa General Belgrano vivió esta semana un momento crítico cuando varios caballos sueltos irrumpieron de manera repentina sobre la carpeta asfáltica y quedaron a pocos metros de su vehículo.

Según relató, los animales aparecieron corriendo de golpe, sin marca visible, lo que le dejó escaso margen para maniobrar. En el automóvil viajaban su esposa y su nieto, a quien trasladaban hacia Santa Fe para reencontrarse con su padre.

El hombre aseguró que no es la primera vez que se observan caballos sueltos en ese tramo y manifestó su preocupación por el peligro constante que implica para quienes transitan la zona, especialmente durante horarios de baja visibilidad.

En el sector había presencia policial al momento del hecho. Vecinos y conductores insisten en la necesidad de mayores controles para evitar un desenlace grave en una ruta muy utilizada por residentes y turistas.