Cayó una banda narco liderada por un barrabrava de Talleres

Una organización dedicada a la venta de drogas fue desarticulada en la ciudad de Córdoba y seis personas quedaron detenidas, entre ellas un barrabrava del club Talleres señalado como líder del grupo.

Los procedimientos fueron realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en barrios Quintas del Sur, Ituzaingó Anexo y Beatriz Caminos, donde se allanaron diez domicilios. Según la investigación, en esos lugares funcionaban cinco puntos de venta y cinco de guardado de estupefacientes.

Durante los registros se incautaron 862 dosis de marihuana, 98 de cocaína, 873 semillas y ocho plantas de cannabis, además de 28 pastillas de Rohypnol, ampollas de adrenalina, $2.403.100 en efectivo, tres balanzas digitales, una pistola calibre 22 y ocho cartuchos.

De acuerdo a los antecedentes incorporados a la causa, el presunto cabecilla ya registraba procesos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la investigación.