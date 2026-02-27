Choque en Ruta 5: una joven herida y un auto que se fugó

Una motociclista de 20 años resultó herida este jueves por la mañana en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 38, en jurisdicción de Villa La Bolsa, luego de un choque con un vehículo que se retiró del lugar.

Según relató la joven a la Policía, circulaba a bordo de una Corven Triax cuando, por causas que se investigan, colisionó con un automóvil de color negro. Tras el impacto, el rodado mayor habría abandonado la escena.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias de la localidad, que realizó las primeras atenciones. Posteriormente, la conductora fue trasladada al Hospital Regional para una mejor valoración médica.

Las actuaciones quedaron en manos de la fiscalía interviniente para esclarecer las circunstancias del hecho.