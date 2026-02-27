Convulsionó en un colectivo con 90 cápsulas de cocaína en el estómago

Una mujer fue detenida este viernes tras descompensarse mientras viajaba en un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 540, en Chumbicha, departamento Capayán, Catamarca. Había ingerido 90 cápsulas con cocaína.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 67, que inspeccionaron el transporte con itinerario La Quiaca–Mendoza. Durante el control, detectaron a una pasajera extranjera con signos compatibles con el traslado de estupefacientes bajo la modalidad conocida como “camello”, por lo que dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista de la capital provincial.

En el camino, la mujer sufrió convulsiones y debió ser reanimada de urgencia. Los estudios médicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal y en la cavidad genital. Con seguimiento sanitario, logró evacuar 90 cápsulas.

El contenido, de color blancuzco, dio positivo para cocaína en la prueba de campo. El peso total alcanzó 1 kilo y 69 gramos.

El Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el secuestro de la sustancia y la detención de la mujer.