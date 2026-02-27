Córdoba activa un megaoperativo por el festejo estudiantil

La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial definieron un operativo integral para el próximo “Último Primer Día” (UPD), con controles preventivos, patrullajes y fiscalización de eventos, con el objetivo de reducir riesgos vinculados al consumo de alcohol y a fiestas no autorizadas.

La planificación se acordó en una reunión realizada en el Ministerio de Educación, con participación de las áreas de Educación y Seguridad, la Policía, la Guardia Urbana Municipal, Ojos en Alerta, la Secretaría de Gobierno y el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFYC). Se estableció un esquema interinstitucional con responsabilidades asignadas y un plan operativo ya diseñado.

Durante el encuentro se analizó el impacto del UPD en relación al consumo de alcohol en menores, la presencia de estudiantes en la vía pública y en escuelas en estado de ebriedad, y la organización de encuentros en viviendas particulares sin habilitación.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, señaló que el objetivo es anticiparse y ordenar la celebración para que se realice “en condiciones seguras”. Desde el Municipio remarcaron el concepto de corresponsabilidad, que involucra al Estado, instituciones educativas, familias, sector privado habilitado y comunidad.

El operativo prevé corredores seguros, patrullajes preventivos, asistencia a llamados y presencia territorial durante la madrugada y primeras horas del día. Las escuelas reforzarán el acompañamiento a las familias y utilizarán el canal de seguridad escolar disponible las 24 horas para alertar situaciones conflictivas.

Como parte de la estrategia 2026, se articula con boliches y salones habilitados bajo modalidad matiné, sin expendio de alcohol, para concentrar la celebración en espacios controlados y desalentar fiestas clandestinas.

Desde el EMFYC informaron que continuarán las tareas de detección anticipada de eventos no autorizados, clausuras preventivas, controles en la vía pública y fiscalización del cumplimiento de la prohibición de venta de alcohol a menores.

En 2025 se intervino en 19 puntos de la ciudad, con 11 clausuras y la desactivación de seis convocatorias adicionales. Según datos oficiales, se evitó que más de 3000 menores permanecieran en espacios sin habilitación, donde se detectaron fallas eléctricas, ausencia de matafuegos y venta de alcohol.

Las autoridades recordaron que se pueden denunciar situaciones irregulares a través de los números 911 y 103.