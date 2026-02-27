Desde Panamá contactaba con adolescentes cordobeses y otras provincias

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, bajo la dirección de Romina Wisnivetzk, lideró un exitoso procedimiento internacional que culminó con la detención de un ciudadano panameño en su país de origen. El sospechoso está acusado de delitos graves contra la integridad sexual, incluyendo corrupción de menores y explotación sexual comercial, afectando a víctimas residentes en el sur de Córdoba, San Luis y La Rioja.

El caso se originó a partir de un reporte del NCMEC que alertó sobre actividades ilícitas en una localidad cordobesa. La investigación judicial determinó que el atacante utilizaba Instagram para establecer un primer contacto y ganarse la confianza de los menores. Una vez consolidado el vínculo, la comunicación se trasladaba a WhatsApp, donde el sujeto solicitaba material de contenido sexual a cambio de promesas de dinero.

La metodología delictiva escalaba rápidamente hacia la extorsión. Cuando las víctimas intentaban interrumpir el envío de imágenes o videos, el detenido comenzaba a amenazarlas con viralizar el contenido capturado o con ejercer violencia física sobre sus familiares directos. Durante el allanamiento realizado en Panamá se secuestró una gran cantidad de material digital que actualmente se encuentra bajo estrictos procesos de peritaje.

Para lograr la identificación y localización del autor, se realizaron múltiples diligencias técnicas que incluyeron el análisis de registros bancarios y telefónicos, además de testimonios recogidos mediante Cámara Gesell. La complejidad de la maniobra requirió la activación de la denominada «Operación Internacional Córdoba», una cooperación estratégica entre la Sección Cibercrimen de la DIO de Córdoba, el Ministerio Público de Panamá y la División Ciberdelitos de la Policía Nacional panameña.