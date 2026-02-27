Detuvieron a un hombre por herir a su hermano con una tijera

Córdoba. Un hombre fue detenido en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba luego de herir a su hermano con una tijera tras una discusión ocurrida dentro de un departamento ubicado sobre Bv. San Juan al 500.

El hecho se registró en horas de la mañana, cuando la Policía recibió un aviso que alertaba sobre una agresión en el interior de la vivienda. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre con una lesión en el tórax, quien relató que había mantenido una pelea con su hermano y que este lo atacó con una tijera.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el elemento utilizado en la agresión y detuvieron al presunto agresor, un hombre mayor de edad.

Un servicio de emergencias asistió al herido en el lugar y luego lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica por una herida de arma blanca en el lado izquierdo del tórax.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se investigan las circunstancias del episodio.