FPA detuvo a un joven tras allanamiento en Río Cuarto

En un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la ciudad de Río Cuarto, se detuvo a un hombre mayor de edad y se secuestraron elementos relacionados con una investigación por narcotráfico.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Alvear 1700, en el barrio Centro, y estuvo a cargo del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA. Durante el allanamiento, los efectivos detuvieron a un hombre de 23 años y secuestraron objetos de interés para la causa.

El operativo está vinculado a un procedimiento anterior de la Policía de Córdoba, ocurrido el 7 de febrero en la localidad de Santa Catalina, donde se incautaron varias dosis de marihuana y dinero en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, las evidencias fueron remitidas a sede judicial y el detenido trasladado para continuar con las diligencias correspondientes.