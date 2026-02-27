Hubo fuertes controles por las crecidas de los ríos serranos

Ayer, personal del DUAR junto a efectivos de distintas departamentales desplegó un operativo preventivo en los principales valles turísticos de Córdoba ante la crecida de los ríos.

Las tareas incluyeron recorridos y controles en sectores ribereños, con el objetivo de advertir a vecinos y turistas sobre el incremento del caudal y reducir riesgos en áreas de balnearios y márgenes de agua.

El despliegue se concentró en puntos de mayor concurrencia, donde se reforzó la presencia para monitorear la situación y acompañar a quienes se encontraban en las cercanías de los cursos de agua.