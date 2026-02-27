Impactante incendio destruye un comercio gastronómico en Córdoba

Un incendio de gran magnitud consumió este jueves por la tarde un comercio gastronómico ubicado sobre avenida Recta Martinolli al 8800, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura del local y generaron una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del sector. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía para controlar el fuego y evitar que se propagara a construcciones linderas.

Por la magnitud del siniestro, se recomendó evitar circular por la zona mientras se desarrollaban las tareas de combate y enfriamiento.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.