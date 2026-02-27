Increíble: Se estrelló una avioneta en un campo y el piloto salió caminando

Una avioneta que realizaba tareas de fumigación se estrelló ayer en un campo del interior de Córdoba y el policía salió por sus propios medios. El hecho se produjo en una zona rural ubicada entre Altos de Chipión y Colonia Marina y trascendió que el tripulante sufrió heridas leves y quedó en observación en el Hospital Iturraspe de San Francisco.

Se investiga qué provocó el accidente y la principal hipótesis es que sufrió «problemas técnicos».

La aeronave impactó contra el suelo y terminó volcada tras un aterrizaje de emergencia en un sembradío de soja, a poco más de 20 kilómetros de Colonia Marina. A bordo de la avioneta, iba un hombre de 36 años (oriundo de Devoto) que salió caminando de la cabina y sufrió una herida cortante en la cabeza.

En las últimas horas, fue sometido a un examen neurológico que arrojó resultados positivos y fue derivado al Sanatorio San Justo, donde permanece internado en observación por 24 horas para controlar su evolución.