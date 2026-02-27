La embistió, murió en el acto y cambian la acusación a homicidio simple

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez resolvió agravar la imputación contra el conductor que protagonizó el siniestro vial ocurrido en Leones y que terminó con la muerte de Stella Maris Giorgis, de 57 años. La calificación legal pasó de homicidio culposo agravado a homicidio simple.

La indagatoria del imputado fue fijada para el martes 3 de marzo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de febrero. Según la investigación, Giorgis, domiciliada en Ballesteros, caminaba hacia la casa de su hermano cuando fue embestida por un Volkswagen Polo gris conducido por un joven de 22 años oriundo de Armstrong.

La mujer falleció en el lugar.

De acuerdo a los elementos incorporados a la causa, el conductor se encontraba alcoholizado y habría intentado retirarse del lugar tras el impacto. Testigos lo persiguieron hasta que detuvo la marcha. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y declaraciones de personas que presenciaron lo ocurrido.

Giorgis había viajado a Leones para visitar a su familia y participar de la Fiesta Nacional del Trigo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Marcos Juárez.