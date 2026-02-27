La Pampa: Una mujer amenazó a un conductor con una cuchilla

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, donde una mujer increpó a otro automovilista empuñando una cuchilla en medio de una discusión de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial la identificó y le inhabitará la licencia.

Parte de la secuencia del hecho quedó registrada en un video grabado por testigos, que no salían del asombro al ver que la señora portaba una cuchilla de gran tamaño mientras discutía cara a cara con el otro conductor.

Según trascendió, el conflicto se habría originado tras una maniobra vehicular que derivó primeramente en un intercambio de insultos. En ese contexto, mientras ambos vehículos estaban frenados en el semáforo en rojo, la mujer mayor bajó de su auto Volkswagen Gol con una cuchilla en la mano izquierda y se dirigió hacia el otro vehículo, un Peugeot 206 gris.

Tal como quedó registrado en el video, la señora comenzó a discutir verbalmente con el conductor, que en todo momento mantuvo la ventanilla baja. Mientras tanto, ella ocultaba la cuchilla detrás de sus piernas.

El episodio dejó a los testigos perplejos. Si bien en un principio se burlaban del enojo de la señora, luego reaccionaron al ver que llevaba el cuchillo y comenzaron a tocarle bocina.

En una oportunidad, los testigos bajaron la ventanilla del auto y llegó a escucharse los insultos de la mujer hacia el otro conductor: “Atorrante, sin vergüenza de m...”, le gritó, para regresar caminando a su auto, dando por finalizada la discusión.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, pero las imágenes se viralizaron rápidamente y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la conductora.

“Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, expresaron desde el organismo e indicaron que la mujer deberá ser notificada y luego realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.