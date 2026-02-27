Lo buscaban en Santa Fe por abuso sexual, lo hallaron en Córdoba

Un hombre que era buscado por abuso sexual en la Provincia de Santa Fe fue encontrado días atrás en el interior de Córdoba. Se había escondido en un edificio abandonado en la localidad de La Laguna, lo descubrieron durante un control de rutina y tenía pedido de captura por delitos contra la integridad sexual.

Se le imputan los cargos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple.

La Fiscalía de San Cristóbal había solicitado su detención, fue trasladado a la comisaría de Villa María y será extraditado a Santa Fe.