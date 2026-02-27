Lo persiguieron y hallaron un búnker con más de 350 millones de pesos en drogas

Un joven evadió un control policial en el barrio Los Paraísos, intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta y luego se refugió en una vivienda de la zona, donde se halló una gran cantidad de droga y otros elementos vinculados al narcotráfico.

Todo ocurrió el jueves pasado y dentro del inmueble, se descubrieron catorce ladrillos de marihuana, dos ladrillos de cocaína, un arma de fuego, celulares y cuatro millones de pesos.

La aprehensión del sospechoso se logró luego de una intensa persecución y trascendió que en su huida, cayó del rodado y debió continuar la fuga a pie. Apenas minutos después, los efectivos lograron identificarlo en un domicilio donde se había escondido.

Lo que encontraron fue una sorpresa para todos, dieron con un búnker de drogas con estupefacientes valuados en más de 350 millones de pesos. Además, en el marco del operativo cerrojo, resultaron detenidas otras dos personas mayores de edad que se conducían en una Chevrolet Tracker, y que llevaban consigo un block de motor de motocicleta con la numeración suprimida.