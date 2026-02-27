Más de 80 cordobeses fueron estafados con una oferta laboral en una minera

Más de ochenta cordobeses fueron estafados con una falsa promesa de trabajo en una empresa minera de Catamarca. Son vecinos de la localidad de Dean Funes, a quienes se les había ofrecido sueldos de más de $2.500.000 y que pagaron $200.000 por supuestos trámites que debían presentar.

Los damnificados se organizaron para acudir a la justicia y contaron que la convocatoria había sido firmada por un vecino de la ciudad que se presentaba como «supervisor del proyecto y representante de una consultora identificada como Bomblin».

Durante el proceso de inscripción, los interesados debían transferir $200.000 en concepto de «canon para foráneos» que se destinaría a cubrir «estudios médicos de ingreso y trámites administrativos ante la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)». Sin embargo, tras haber completado los pagos, descubrieron que la firma no tiene registros legales y que la minera mencionada no reconoce ningún proceso de selección.

No se trata del primer caso, anteriormente se reportaron hechos similares en San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza. Para que la estafa no se descubra, los responsables cambian el nombre de la firma.

La propuesta ofrecía condiciones salariales atractivas: $2.500.000 de sueldo más $300.000 adicionales por trabajo en zona de puna, bajo modalidad 14x14, con traslado y hospedaje incluidos. Lo lamentable del caso, es que varios damnificados renunciaron a sus empleos anteriores con la expectativa de comenzar el nuevo trabajo.