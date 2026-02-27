Megaoperativo en Córdoba: siete detenidos tras 43 allanamientos por robos

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 27 de febrero de 2026 · 15:08

Córdoba. Un amplio operativo policial se desplegó en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y culminó con siete personas detenidas, el secuestro de armas de fuego, droga y otros elementos vinculados a una causa por robos domiciliarios y asaltos a conductores de aplicaciones de transporte.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles y contempló la ejecución de 43 órdenes judiciales de allanamiento en los barrios La Madrid, Las Violetas, San Roque y Bella Vista. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Distrito Judicial 4 Turno 1, conducida por la fiscal Andrea Martín.

Durante los operativos se incautaron dos pistolas calibres 9 milímetros y 22 milímetros —ambas con cargadores—, 36 cartuchos, una ballesta de aluminio de 45 libras, dos réplicas de armas de fuego, una balanza de precisión, siete envoltorios de cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

Los siete detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia junto con el material secuestrado. La pesquisa busca esclarecer una serie de hechos delictivos que venían siendo investigados en distintos puntos de la ciudad.

Galería de fotos

Comentarios