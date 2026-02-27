Megaoperativo en Córdoba: siete detenidos tras 43 allanamientos por robos

Córdoba. Un amplio operativo policial se desplegó en distintos barrios de la ciudad de Córdoba y culminó con siete personas detenidas, el secuestro de armas de fuego, droga y otros elementos vinculados a una causa por robos domiciliarios y asaltos a conductores de aplicaciones de transporte.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles y contempló la ejecución de 43 órdenes judiciales de allanamiento en los barrios La Madrid, Las Violetas, San Roque y Bella Vista. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Distrito Judicial 4 Turno 1, conducida por la fiscal Andrea Martín.

Durante los operativos se incautaron dos pistolas calibres 9 milímetros y 22 milímetros —ambas con cargadores—, 36 cartuchos, una ballesta de aluminio de 45 libras, dos réplicas de armas de fuego, una balanza de precisión, siete envoltorios de cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

Los siete detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia junto con el material secuestrado. La pesquisa busca esclarecer una serie de hechos delictivos que venían siendo investigados en distintos puntos de la ciudad.