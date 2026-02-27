Operativos simultáneos por asaltos a casas y choferes de app en Córdoba

La Policía de Córdoba lleva adelante esta tarde múltiples allanamientos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad, entre ellos robos domiciliarios y hechos contra conductores de aplicaciones de viajes.

Los procedimientos son ejecutados por la Dirección General de Investigaciones Criminales y se desarrollan de manera simultánea en varios puntos.

En el lugar se encuentran el jefe de Policía, Marcelo Marín; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe Alberto Bietti y el director general Carlos Palaver, quienes supervisan el despliegue operativo.

Las actuaciones continúan en curso y se aguardan precisiones oficiales sobre los resultados de los operativos.