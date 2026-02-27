Recuperaron dos camionetas, asistieron a una niña y detuvieron a un arrebatador

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, se realizaron distintos operativos en barrios de la ciudad de Córdoba que permitieron recuperar dos camionetas con pedido de secuestro, asistir a una niña con una emergencia sanitaria y detener a un joven señalado por un arrebato.

Uno de los procedimientos se concretó en barrio San Salvador, donde durante un patrullaje preventivo se localizó una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública. El vehículo tenía pedido de secuestro emitido 24 horas antes y no presentaba ocupantes.

En barrio Cerro de las Rosas, en tanto, un control callejero permitió recuperar otra camioneta Toyota que había sido sustraída el día anterior.

Asistencia a una niña

En un domicilio de calle Manuel Abad e Illana, efectivos asistieron a una niña de un año que atravesaba un cuadro de convulsiones. La menor fue trasladada al Hospital Infantil, donde recibió atención médica.

Detenido tras un arrebato

En barrio Santa Clara de Asís, un joven de 19 años fue detenido luego de que un vecino denunciara el robo de su teléfono celular en la vía pública. Con las descripciones aportadas se logró ubicarlo y recuperar el elemento sustraído.

Las intervenciones se realizaron a partir de avisos de vecinos y patrullajes preventivos en distintos puntos de la capital.