Se prendió fuego una casa en Alta Gracia y murió una mujer de 80 años

Una mujer de 80 años perdió la vida en un voraz incendio desatado este viernes a la madrugada en la ciudad de Alta Gracia. La víctima vivía sola en el lugar y se presume que falleció a causa de la inhalación de monóxido de carbono.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cavour y Mansilla y se iniciaron una serie de pericias para determinar cómo se desató el siniestro, aunque trascendió que todo habría comenzado por un desperfecto eléctrico.

La muerte de la jubilada provocó consternación en el barrio, ya que se trata de una vecina que durante años tuvo un conocido negocio en el lugar y estaba vinculada a la comunidad.

Es importante destacar, que en el lugar, trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Policía Judicial.