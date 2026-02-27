Secuestran un arma y vehículos tras operativos en varias ciudades

Distintos procedimientos realizados en el interior provincial dejaron varias personas detenidas y el secuestro de armas, vehículos y dinero en efectivo.

En Alta Gracia, un hombre fue detenido por un hecho ocurrido en un comercio de Anisacate. En el operativo se secuestró el automóvil que habría sido utilizado, un arma de fuego, un pasamontañas y dinero en efectivo.

En San Francisco, fueron detenidas tres personas. Una de ellas era buscada por hurto calificado, otra circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro y la tercera está vinculada a una causa por estafa.

Además, en Villa Dolores, Paraje Alto del Tala y Jesús María, se detuvo a un joven y se secuestró un revólver junto a tres vehículos.

Los procedimientos fueron realizados por personal policial en el marco de distintos operativos en el interior de la provincia.