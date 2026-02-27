Sorprendieron a una psicóloga y a una trabajadora social cobrando $2,7 millones

La Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo dispuso la imputación y detención de la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la trabajadora social Silvia Patricia Romero, acusadas del delito de exacciones ilegales agravadas.

La causa se inició tras la denuncia de un abogado defensor, quien informó que ambas profesionales, en su rol dentro del equipo técnico judicial local, le exigían a su cliente el pago de 2.700.000 pesos a cambio de confeccionar un informe pericial favorable a sus intereses.

A partir de esa presentación y en coordinación con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa, se reunió evidencia que permitió avanzar con un procedimiento. En horas de la tarde, las mujeres fueron detenidas en una estación de servicio al momento de recibir el dinero previamente exigido.

Durante el operativo se incautaron los teléfonos celulares de las imputadas y, luego de los trámites correspondientes, se dispuso su alojamiento en el establecimiento penitenciario correspondiente.

La investigación continúa y no se descarta que la imputación pueda ampliarse en función del análisis de las pruebas reunidas.