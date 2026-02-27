Susto de una familia por una boa de tres metros en la cocina

Una lampalagua de más de tres metros fue encontrada en el interior de una vivienda de San José de la Dormida y generó un operativo especial para retirarla del lugar.

El hecho ocurrió en la tarde del 26 de febrero, cuando los moradores advirtieron la presencia del reptil en el sector del living. El animal se había instalado en la parte superior de un mueble, lo que obligó a asegurar el ambiente antes de cualquier maniobra.

Bomberos Voluntarios trabajaron con elementos adecuados para fauna silvestre y lograron capturar al ejemplar sin inconvenientes. Luego fue trasladado y liberado en una zona segura, alejada del radio urbano y acorde a su hábitat natural.

El procedimiento concluyó sin personas lesionadas ni daños en la vivienda.