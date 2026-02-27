Un auto se incendió en la costanera del río San Antonio

Un vehículo se incendió durante la madrugada de este 27 de febrero en la costanera del río San Antonio, en San Antonio de Arredondo.

Bomberos Voluntarios de Icho Cruz acudieron con dos unidades y seis efectivos, quienes trabajaron en la extinción y enfriamiento del rodado. Al momento de finalizar las tareas, el automóvil presentaba daños totales.

En el lugar también intervino personal policial y la Guardia Local de San Antonio para colaborar con el operativo y asegurar el sector.