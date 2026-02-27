Un loro rescatado impulsa acuerdo ambiental entre Córdoba y Misiones

Autoridades de Córdoba y Misiones firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el trabajo conjunto en la protección de fauna silvestre. El acuerdo se dio en el marco del traslado de un ejemplar de loro maracaná lomo rojo desde Córdoba hacia la provincia mesopotámica.

El ave había sido rescatada por la Policía Ambiental cordobesa mediante una entrega voluntaria. Antes de su traslado, permaneció en cuarentena en el Parque de la Biodiversidad y luego fue derivada a Misiones para integrarse a un proyecto de reintroducción de la especie que impulsan Aves Argentinas y organismos oficiales.

El convenio fue rubricado por el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo; la subsecretaria María Belén Blanda; y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán.

Las autoridades señalaron que el objetivo es coordinar acciones interprovinciales, compartir experiencias y optimizar la gestión en materia de conservación.

En 2017 ambas provincias habían realizado un trabajo similar con el traslado de más de 150 aves silvestres decomisadas en Córdoba que no pertenecían a la distribución natural de la región.