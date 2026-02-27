Un motociclista sufrió una fractura tras un choque en Villa Carlos Paz

Un motociclista sufrió graves heridas en un choque ocurrido ayer a la tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El siniestro se registró alrededor de las 19,30 horas en la esquina de Avenida Libertad y calle Salta, donde colisionaron una moto Honda Wave y un vehículo Ford Fiesta.

La peor parte se la llevó el ocupante del rodado menor, quien sufrió una fractura de su miembro inferior derecho.

Según pudo conocerse, fue asistido en el lugar por personal de los bomberos voluntarios, efectivos del escuadrón motorizado y el servicio de emergencias. Minutos después, se dispuso su traslado al Hospital Gumersindo Sayago.