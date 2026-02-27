Violento intento de robo a un taxi en el Centro de Córdoba

Córdoba capital
Violento intento de robo a un taxi en el Centro de CórdobaDos hombres fueron detenidos en calle Humberto Primero tras romper una ventanilla y atacar el vehículo
Dos hombres fueron reducidos por la Policía este viernes en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, luego de intentar robarle a un pasajero de taxi en plena vía pública.
El hecho ocurrió sobre calle Humberto Primero, donde los acusados rompieron una de las ventanillas del vehículo e intentaron sustraer pertenencias. Tras un operativo en la zona, fueron interceptados y trasladados a sede policial.
Durante el procedimiento, se les secuestró un lápiz corta vidrio y la motocicleta en la que se movilizaban.