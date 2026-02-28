Accidente en Cárcano: dos chicas se accidentaron por esquivar un pozo

Esta madrugada, alrededor de las 3.20, dos jóvenes que circulaban en motocicleta protagonizaron un accidente en la esquina de avenida Cárcano y Madrid, en barrio Playas de Oro, en Carlos Paz.

De acuerdo a lo informado en el lugar, se trasladaban en una Zanella 110 cuando la conductora intentó esquivar un pozo en la calzada, perdió el control y ambas cayeron sobre el asfalto.

Una de ellas, de 26 años, quedó tendida con un corte en la frente del lado izquierdo. Fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al hospital municipal. Más tarde se dispuso su derivación al Sanatorio Francés de la ciudad de Córdoba para una mejor atención.

La causa quedó a disposición de la fiscalía interviniente.