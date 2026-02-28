Córdoba: dos motociclistas murieron en Idiazábal sobre la ruta 6

Dos motociclistas de 53 y 60 años murieron esta madrugada tras un choque ocurrido sobre la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 150, en jurisdicción de Idiazábal, departamento Unión.

El siniestro se registró cuando, por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 33 años impactó contra una motocicleta Zanella ZB 110 en la que se trasladaban las víctimas. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes del rodado menor fallecieron en el lugar. El deceso fue confirmado por un servicio de emergencias que acudió al sector.

La Justicia interviene para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades.