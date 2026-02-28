Cosquín: retiran un pitbull tras una denuncia por lesiones

Este sábado alrededor de las 10 de la mañana, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Güemes, en la ciudad de Cosquín, en el marco de una investigación por lesiones registradas durante la jornada previa.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín tras la denuncia del hecho. Personal de la Brigada de Investigaciones ingresó al domicilio con colaboración de la Patrulla Ambiental, que intervino por tratarse de un animal potencialmente riesgoso.

Durante el procedimiento se retiró un perro de raza pitbull, que fue puesto bajo resguardo para su evaluación. La causa continúa en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.