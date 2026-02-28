Dejan 309 kilos de marihuana en la orilla y huyen en lancha

Un total de 309 kilos de marihuana fueron secuestrados en Misiones luego de que varias personas abandonaran nueve bultos de gran tamaño a orillas del río Paraná y escaparan en lancha hacia el país vecino.

El procedimiento se concretó durante la madrugada, cuando efectivos que realizaban patrullaje a pie en zonas cercanas al límite internacional observaron movimientos sospechosos en un afluente del río. Según se informó, los involucrados descargaban paquetes desde un bote y, al advertir la presencia de los uniformados, abordaron una embarcación para internarse en el río.

En el lugar quedó un bote junto a nueve bultos que despedían un fuerte olor característico. Al abrirlos, constataron que contenían 352 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compactada.

Las pruebas químicas realizadas sobre las muestras confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 309 kilos 310 gramos.

La carga fue secuestrada por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal con asiento en Oberá, que intervienen en la causa.