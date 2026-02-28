Desarticulan una fiesta clandestina con más de 400 menores

Esta madrugada, en barrio Primero de Mayo de la ciudad de Córdoba, fue desactivada una fiesta clandestina en la que participaban más de 400 menores de edad. El procedimiento se llevó a cabo tras advertencias por ruidos y movimiento inusual en la zona.

Al llegar al lugar, el personal constató que el evento se desarrollaba sin ningún tipo de habilitación municipal ni medidas de seguridad. En el interior se encontraban cientos de adolescentes, además de gran cantidad de bebidas alcohólicas.

Con apoyo del municipio, se dispuso la clausura inmediata del predio. También fueron retirados equipos de sonido y otros elementos utilizados para la organización del encuentro.

Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades y establecer quiénes promovieron la convocatoria.