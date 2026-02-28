Detienen a un naranjita tras ser visto forzando autos

Un naranjita fue detenido este viernes en barrio Jockey Club, en la ciudad de Córdoba, luego de que vecinos advirtieran que estaba manipulando las puertas de distintos vehículos estacionados en la calle.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los llamados al 911 dieron cuenta de movimientos sospechosos en el sector. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al hombre señalado por los frentistas y lo trasladaron a sede policial.

Durante el procedimiento se le secuestró un chaleco refractario que utilizaba mientras permanecía en la zona.

La situación generó inquietud entre los vecinos, quienes venían observando maniobras similares en los últimos días.