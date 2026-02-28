Detienen a una pareja en moto con 54 envoltorios de cocaína

Anoche, en barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, un control preventivo realizado en la esquina de Obispo Trejo y San Luis terminó con la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y de nacionalidad peruana.

Durante la inspección, el personal constató que la pareja se trasladaba en una motocicleta Benelli 250 cc. Entre sus prendas llevaban 54 envoltorios con una sustancia blanca que sería cocaína y una suma de dinero en efectivo.

En el lugar trabajó también personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. La motocicleta y los elementos hallados fueron retirados del lugar, mientras que la pareja fue trasladada y quedó a disposición de la Justicia.