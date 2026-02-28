Detuvieron a un “naranjita” por tratar de abrir autos estacionados

Córdoba. Un hombre mayor de edad fue detenido en barrio Jockey Club de la ciudad de Córdoba luego de que vecinos lo señalaran por presuntamente manipular puertas de vehículos estacionados en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del viernes en calle Cabo Guanca s/n, cuando efectivos del Comando de Acción Preventiva acudieron al lugar tras recibir el alerta de residentes del sector.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto se desempeñaba como cuidacoches —conocido popularmente como “naranjita”— y fue observado mientras manipulaba distintos automóviles estacionados. Ante la situación, se dio aviso a la Policía.

Durante el operativo se secuestró el chaleco refractario que el hombre llevaba puesto. El detenido quedó a disposición de la Justicia, junto con el elemento incautado.