Detuvieron a una mujer cuando llevaba droga oculta para un interno

Una mujer de 38 años fue detenida en las inmediaciones del complejo carcelario de Cruz del Eje cuando intentaba ingresar estupefacientes ocultos en su cuerpo bajo la modalidad conocida como “mula”.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras varios meses de investigación. La mujer fue interceptada en la vía pública cuando se dirigía a visitar a su pareja, alojada en la unidad penitenciaria.

Durante el control, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa. Ante las sospechas de que podía transportar sustancias en su interior, fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde se confirmó que llevaba droga mediante introducción corporal.

Con orden judicial, se incautaron seis envoltorios: cuatro contenían cocaína, equivalentes a aproximadamente 911 dosis, y los otros dos incluían 37 pastillas completas y 55 mitades de alprazolam.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso su detención y el traslado de los elementos incautados a sede judicial para continuar con la investigación.