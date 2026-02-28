Dos heridos tras un choque en el centro de Bialet Massé

Un accidente de tránsito se registró este sábado a las 18.45 en la intersección de avenida San Martín y Malvinas Argentinas, en barrio Centro de Bialet Massé, y dejó como saldo dos personas heridas.

Al llegar al lugar, personal policial constató que una motocicleta Corven 150 cc había impactado contra un Renault Logan blanco conducido por un hombre de 34 años. Sobre la calzada se encontraban un hombre de 47 años y una mujer de 44, quienes se trasladaban en el rodado menor.

Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias local asistieron a los ocupantes de la moto. La mujer fue diagnosticada con traumatismo de cadera y el hombre con traumatismo de hombro derecho. Ambos fueron trasladados al Hospital Domingo Funes para una mejor evaluación.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia para determinar cómo se produjo el hecho.