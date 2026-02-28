Dos muertos y cinco heridos tras un violento choque en la madrugada

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridos en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en avenida Eduardo Bulnes al 1400, en barrio Pueyrredón, donde por causas que aún se investigan un automóvil Suzuki Fun, en el que se trasladaban siete ocupantes, perdió el control y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado a la vera de la calzada.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor y su acompañante murieron en el lugar. Hasta el momento, las víctimas fatales no fueron identificadas oficialmente por las autoridades.

Personal de la Dirección Bomberos trabajó intensamente en el sitio, realizando un complejo operativo de rescate que incluyó cortes en la carrocería del vehículo y la utilización de herramientas hidráulicas para liberar a los ocupantes atrapados.

Los cinco sobrevivientes fueron asistidos en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladados al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque, donde quedaron internados con lesiones de distinta consideración.

Las autoridades avanzan con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.