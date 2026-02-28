Dramático rescate en Nueva Córdoba: un árbol cayó sobre un repartidor

Un hombre de 35 años resultó herido luego de quedar atrapado debajo de un árbol de gran porte que se desplomó mientras circulaba en su motocicleta en barrio Nueva Córdoba.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de las calles Rondeau y Balcarce. Por causas que se investigan, un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre la vía pública y una de sus ramas aprisionó al motociclista, que en ese momento realizaba tareas de delivery.

Al arribar al lugar, efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto con personal policial, constataron que la víctima se encontraba atrapada por una de las ramas, la cual había quedado apoyada sobre su pierna izquierda.

De inmediato se montó un operativo conjunto con el servicio de emergencias médicas para estabilizar al herido y proceder a su liberación. Para concretar el rescate fue necesario utilizar herramientas hidráulicas, debido al peso y la posición del árbol.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar al motociclista, quien fue trasladado a el Hospital San Roque. Allí fue asistido por un traumatismo en la pierna y lesiones en la columna, quedando en observación.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la caída del árbol.