El DUAR rescató a un octogenario que cayó a un pozo séptico

Córdoba. Un hombre de 85 años fue rescatado durante la noche del viernes tras caer en un pozo séptico en una vivienda de barrio San Nicolás, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Leipzig al 1400, donde trabajó personal de la Dirección Bomberos de la Policía provincial. Por causas que aún se investigan, el adulto mayor cayó en un pozo de aproximadamente 1,50 metros de profundidad que contenía unos 20 centímetros de agua.

Los efectivos aplicaron técnicas específicas de rescate y utilizaron una tabla raquis para inmovilizar al hombre y concretar su extracción de manera segura. En el operativo colaboró un servicio de emergencias que diagnosticó politraumatismos.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias de Córdoba para una evaluación médica más exhaustiva. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.