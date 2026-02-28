Estaba con arresto en su casa y apareció caminando por la ciudad

Una mujer de 22 años fue detenida en San Francisco luego de ser encontrada en la vía pública pese a tener vigente una medida de prisión domiciliaria en el marco de una causa por drogas.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico durante tareas investigativas en la ciudad. Los uniformados la observaron circulando por la calle, incumpliendo la restricción impuesta por la Justicia, y procedieron a su detención.

Tras constatar la violación de la medida, se dispuso la revocación del beneficio que le permitía permanecer en su domicilio.

Posteriormente, personal de la fuerza intervino en una vivienda ubicada en calle Intendente Ditrich al 1100, en barrio 900 Viviendas. Durante el registro del inmueble se secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos vinculados a la investigación.

La joven estaría relacionada con una causa por comercialización de estupefacientes y formaría parte de una estructura dedicada a la venta de droga en la zona.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, fue trasladada a la alcaidía local.